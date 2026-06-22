В Калининградском аэропорту отменили 10 московских рейсов, ещё 16 задерживаются

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В аэропорту Храброво отменили пять утренних рейса «Аэрофлота» из Москвы, соответственно не смогут улететь в столицу пассажиры пяти бортов. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани в понедельник, 22 июня.

Изменения расписания коснулись также бортов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Всего в списке отложенных 9 лайнеров на прилёт и 7 на отправку. Задержки связаны с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в столичном Шереметьево.

«Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сообщили в Росавиации.