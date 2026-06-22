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В Госдуме предложили увековечить память советских узников концлагеря «Хохенбрух», находившегося в Восточной Пруссии. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 июня.

В интернет-приёмную одной из думских фракций обратилась жительница региона, которая обратила внимание, что на территории бывшего концлагеря в районе пос. Громово Славского района установлены две стелы по инициативе правительства и генконсульства Польши в память о польских общественных и политических деятелях, но мемориалов в память о советских военнопленных и гражданских лицах там пока нет.

Авторы инициативы направили письмо в адрес губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных с соответствующей просьбой.

Лагерь действовал с августа 1939 по январь 1945 года, когда его освободила Красная армия. Фильтрационная зона создавалась для польских военнопленных и гражданских лиц. С 1943 года «Хохенбрух» получил статус филиала концлагеря «Штуттхоф». Среди узников преобладали политические противники режима, евреи и советские военнопленные. Заключённые содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и массово гибли от непосильного труда и казней.