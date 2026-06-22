Каждый 12-й калининградец находится за чертой бедности

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Калининградская область за год не сдвинулась в рейтинге российских регионов по доходам населения, сохранив за собой 54-ю строчку списка. Аналитическое исследование опубликовали эксперты РИА Новости в понедельник, 22 июня.

Немного улучшились показатели по количеству жителей региона, находящихся за чертой бедности. Если по итогам 2024 года таковыми считались 9% калининградцев, то по итогам 2025-м эта цифра равняется 8,1% — 48 место среди всех субъектов РФ.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Лидерами рейтинга стал Ненецкий автономный округ, который на 0,1 балла обошёл прошлогоднего лидера — Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы набрали по 3,99 и 3,98 балла соответственно с большим отрывом от конкурентов из-за высоких зарплат газовиков и нефтяников.

Первую тройку списка замкнул Чукотский автономный округ с результатом 3,65. Аутсайдерами оказались Тыва, Карачаево-Черкессия. В этих регионах отношение дохода к стоимости товаров и услуг не превышает 1,31 баллов. А в Ингушетии показатель и вовсе упал до 1,13 балла.