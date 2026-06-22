Святыни в Иерусалиме и другие объекты: как строители из Калининграда демонстрируют мастерство по всему миру

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Ссылка В Калининграде завершается возведение культурно-образовательного кластера на Октябрьском острове. Но оказывается, калининградские строители, которые были заняты на этих объектах, приглашались и на другие подобные стройки. Причём как в регионах России, так и за рубежом. Подробнее — в материале «Клопс». Субподрядчиком строительства культурно-образовательного кластера выступала калининградская компания «Анкор-Плюс». Её работники участвовали в возведении и отделке здания филиала Третьяковской галереи, Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства — филиала Российского государственного института сценических наук со Школой креативных индустрий. Здесь также построены Музыкальная школа, Хореографическая академия и общежития для студентов и преподавателей. Сейчас полным ходом идёт строительство здания филиала Большого театра. Объект должен быть сдан к 80-летию Калининградской области. Как рассказала супруга директора компании «Анкор-Плюс» Андрея Королёва Мария, высокое качество услуг калининградских строителей было оценено по заслугам: «Мужа и его компанию часто просили подключиться к выполнению тех или иных работ на объектах, где горели сроки, потому что знали — калининградцы не подведут».

Интересная задача В марте 2023 года группа строителей из Калининграда прибыла в Израиль. Андрей Королёв и его команда участвовали в реконструкции здания резиденции одного из иерархов церкви. В нём планировалось устроить музей. Как рассказал прораб Дмитрий Поленок, работа в Израиле была интересной задачей. «Здание представляло собой различные пристройки и надстройки, которые были возведены в разные эпохи, — подчеркнул он. — В подвале и на первом этаже, к примеру, были характерные сводчатые потолки. А второй этаж надстроили уже в XX веке. Согласно техзаданию, нужно было полностью демонтировать покрытия на стенах, полах и потолках и провести полную отделку». Особенностью работ было отсутствие какого-либо проекта и технических решений. Всё делалось по дизайнерскому плану. «Из-за этого большая часть решений принималась непосредственно на строительном объекте», — отметила Мария Королёва. Помимо проведения отделочных работ при реконструкции здания, также нужно было заменить всю электрику и устроить слаботочные системы.

Было — стало. Фото: архив семьи Королёвых

Исторический объект Ещё один знаковый проект, в работе над которым калининградские строители принимали участие в Израиле, — это реконструкция храма в Иерусалиме. Здесь, в частности, нужно было смонтировать и электрифицировать церковное паникадило. Как подчеркнул Дмитрий Поленок, всего в Израиле работало несколько десятков калининградских специалистов. Многие приезжали не по одному разу, как, к примеру, электрики. Храм — это исторический объект мирового масштаба. Он находится в христианском квартале Старого города Иерусалима. За его реконструкцию всех причастных к проекту благословили и поблагодарили иерархи церкви.

Фото: архив семьи Королевых

Духовная миссия Калининградцы также были в числе специалистов, которые вели работы на одном из храмов Русской духовной миссии в Иерусалиме. Здесь необходимо было провести гидроизоляцию купола. Старое кровельное покрытие протекало. В результате внутри храма отслаивалась штукатурка и появилась плесень. Все работы в Израиле заняли примерно год.

Фото: архив семьи Королевых

Успеть за 18 дней В конце 2021 года работники компании «Анкор-Плюс» закончили отделку зданий Музыкальной школы и Хореографической академии на Октябрьском острове в Калининграде. «Работы высоко оценивали представители подрядчика и генподрядчика, — рассказала Мария Королёва. — Строительную площадку многократно посещали представители высшего руководства компании, которая осуществляла проект возведения культурно-образовательного кластера по поручению президента России». В августе 2022 года калининградцам предложили поехать в командировку во Владивосток. Там строился аналогичный объект, и нужно было завершить все работы в срок, чтобы успеть к открытию Восточного экономического форума. В форуме планировалось участие президента России Владимира Путина. «Нужно было выполнить срочную отделку концертного зала в строящемся здании Музыкальной школы на Русском острове. Задача была очень трудной и сложной ввиду крайне сжатых сроков. 12 августа ребята прилетели во Владивосток. А 1 сентября всё должно было быть уже готово. И они справились!» — подчеркнула Мария Королёва. Как сообщил Дмитрий Поленок, всего в командировку из Калининграда на другой конец страны отправились несколько сотен человек. Они прилетели специальным чартерным рейсом. Как вспоминают строители, представители местной компании-подрядчика были полны скепсиса и не верили, что меньше чем за три недели возможно сделать то, что они не смогли за два года. Но калининградцы продемонстрировали своё мастерство. Это подстегнуло и владивостокских строителей рьяно взяться за дело. Калининградцы работали днём и ночью. Были проведены сложные отделочные работы для того, чтобы объект предстал в том виде, который предусматривался проектом. «Хоть изначально мало кто верил в успех, но 1 сентября всё было полностью закончено, — заявила Мария Королёва. — После этого работники были отправлены домой. Но чуть позже нас попросили ещё раз помочь, и во Владивосток отправились несколько десятков человек на два месяца, чтобы провести отделку квартир жилых домов».

Было — стало. Фото: архив семьи Королевых

«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге Самый крупный объект, в возведении которого участвовали строители из Калининграда, — это возведение «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге. Здесь было задействовано несколько сотен человек. Реконструкция Петербургского концертно-спортивного комплекса на проспекте Юрия Гагарина велась с 2019 по 2023 год. На месте старого комплекса должна была появиться новая площадка вместимостью до 23 тысяч человек. В числе работ — отделка стен главной арены и вспомогательных помещений, устройство тёплого пола, потолка и другие работы. Важно было соблюсти сроки и качество, и строители постарались выполнить всё в лучшем виде.

Фото: архив семьи Королевых

Сочи, Курортный проспект Качество работ, продемонстрированное строителями из Калининграда, создало им заслуженную репутацию профессионалов. И поэтому команду Королёва стали приглашать не только на крупномасштабные государственные стройки, но и на частные. Один из объектов, в отделке которого принимали участие строители из Калининграда, — вилла в Сочи. В работах на берегу Чёрного моря участвовали в общей сложности до 200 человек. Здесь, как и на других объектах, нужно было сочетать высокое качество и соблюдение сроков. С этой задачей калининградские строители тоже справились. «Муж и его компания взяли все затраты на себя, и заказчик остался очень доволен», — рассказала Мария Королёва.

Фото: Мария Королева