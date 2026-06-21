Калининградки собрали урожай благородных металлов на волейбольных пляжах Казани

На фото: Екатерина Храмцова и Анна Савельева с калининградскими болельщиками.

На фото: Екатерина Храмцова и Анна Савельева с калининградскими болельщиками. Фото: пресс-служба ВК «Локомотив» (Калининград)

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Игроки «Локомотива» заняли весь подиум на третьем этапе Кубка России по пляжному волейболу в Казани. Трансляция решающих матчей велась на сайте Всероссийской федерации волейбола в воскресенье, 21 июня.

В финале турнира Мария Егорова и Мария Лазуренко играли против одноклубниц Анны Савельевой и Екатерины Храмцовой. Поединок получился сверхпринципиальным. Первый сет уверенно 21:15 выиграли Анна и Екатерина. Во втором Маши собрались и практически нокаутировали соперниц 21:9. На тай-брейке Егорова и Лазуренко были неудержимы 15:9.

Бронза досталась калининградской паре Арина Ряжнова — Елизавета Лудкова, которые в малом финале взяли верх 2:0 над дуэтом Ульяна Береговина — Виктория Хроменкова. Счёт по партиям: 21:18 и 21:11.