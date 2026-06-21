Лагерь «Алые паруса» возобновил работу после вспышки норовируса — власти

Детский лагерь «Алые паруса» возобновил работу первой смены после вспышки норовируса. Об этом, ссылаясь на министерство образования Калининградской области, пишет ТАСС в воскресенье, 21 июня.
«Решение о продолжении смены принято по завершении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий для отдыха детей», — заявили власти.
Заезд детей организовали 21 и 22 июня. В учреждении усилили контроль за соблюдением санитарных норм, питанием и работой медпунктов. В лагере также ввели ежедневный медицинский мониторинг сотрудников и отдыхающих.
В начале июня дети в «Алых парусах» начали обращаться за медицинской помощью с признаками инфекционного заболевания. Специалисты подтвердили вспышку норовируса. Лагерь закрыли, Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку.