Балтика будет почти как парное молоко: у побережья Калининградской области ждут потепления воды

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На следующей неделе вода у южного побережья Балтики может заметно потеплеть. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 21 июня.

По данным Гидрометцентра, сейчас температура моря у побережья региона составляет +15...+17. В районе Балтийска и косы вода прогрелась до +18.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в области сохранится тёплая погода. По предварительным расчётам, к следующим выходным поверхность воды может прогреться до +18...+20, а в первую неделю июля — до +20...+22. Специалисты считают, что шансы на комфортную для купания температуру через неделю выглядят «весьма неплохими».