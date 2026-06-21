Придумали парковку: в Янтарном водители облюбовали свежий участок велодорожки «От косы до косы» (фото)

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В Янтарном автомобилисты, приехавшие отдохнуть у воды, начали оставлять машины на новом участке велодорожки «От косы до косы». Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Плотные ряды припаркованных автомобилей заметили в субботу и воскресенье. Местные опасаются, что покрытие, на которое в общей сложности потратили больше миллиарда рублей, быстро испортят. По словам очевидцев, участок находится в водоохранной зоне, где нельзя оставлять машины. Жители Янтарного считают, что на ситуацию «стоит обратить внимание Госавтоинспекции».