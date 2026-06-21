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Город без флага и ещё три открытых пляжа: ситуация на калининградском побережье 21 июня

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Город без флага и ещё три открытых пляжа: ситуация на калининградском побережье 21 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: архив «Клопс»
Иллюстрация: архив «Клопс»

В воскресенье, 21 июня, искупаться можно на нескольких пляжах калининградского побережья Балтики. Информацию «Клопс» передали спасатели.

  • Балтийск: флаги сняты. В эти выходные их решили не поднимать, потому что «люди всё равно заходят в воду». В субботу отдыхающих было много, сегодня на пляжах пока спокойнее. На море штиль, температура воды около +16...+17.
  • Зеленоградск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15. На море лёгкий бриз. 
  • Пионерский: зелёный флаг, купаться можно. Вода +17, воздух — до +22. Море спокойное. 
  • Светлогорск: красный флаг, купаться нельзя. Вода прогрелась до +15,5...+16. Дует лёгкий ветер, море бежит. Люди заходят в море, несмотря на запрет.
  • Янтарный: жёлтый флаг, купаться можно с осторожностью. Вода +17, ветра нет, на море штиль.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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