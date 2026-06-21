Главе МИД Литвы, попавшему в скандал из-за слов о Калининграде, поставили ультиматум

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, ранее попавший в скандал из-за слов о Калининграде, может сохранить должность только при условии нормализации отношений с Китаем. Об этом, ссылаясь на интервью президента страны Гитанаса Науседы порталу LRT, пишет РИА Новости.
«Нормализация отношений с Китаем, реализация амбициозных целей, согласованных с Тайванем, — по этим вопросам необходимо представить определённые результаты. Если они будут удовлетворительными, всё будет в порядке, то, я надеюсь, господин Будрис сможет остаться на своем посту. Если нет, то мы посмотрим на этот вопрос по-другому», — заявил глава республики.
Науседа добавил, что на следующей неделе намерен обсудить будущее Будриса и других министров с председателем правящей Социал-демократической партии Миндаугасом Синкявичюсом.
18 мая в интервью Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Калининградская область мешает быстрой регионализации. По его словам, НАТО нужно «нейтрализовать» российский полуэксклав. После этих слов правящая партия республики захотела выбрать нового главу МИД.