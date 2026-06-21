Главе МИД Литвы, попавшему в скандал из-за слов о Калининграде, поставили ультиматум

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Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, ранее попавший в скандал из-за слов о Калининграде, может сохранить должность только при условии нормализации отношений с Китаем. Об этом, ссылаясь на интервью президента страны Гитанаса Науседы порталу LRT, пишет РИА Новости.

«Нормализация отношений с Китаем, реализация амбициозных целей, согласованных с Тайванем, — по этим вопросам необходимо представить определённые результаты. Если они будут удовлетворительными, всё будет в порядке, то, я надеюсь, господин Будрис сможет остаться на своем посту. Если нет, то мы посмотрим на этот вопрос по-другому», — заявил глава республики.

Науседа добавил, что на следующей неделе намерен обсудить будущее Будриса и других министров с председателем правящей Социал-демократической партии Миндаугасом Синкявичюсом.