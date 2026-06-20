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Погода дала добро на купание: погода на калининградском побережье 20 июня

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Погода дала добро на купание: погода на калининградском побережье 20 июня - Новости Калининграда

В субботу, 20 июня, зайти в воду не получится только в Светлогорске. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели. 

  • Балтийск: флага нет, температура воды +16 °C. Ветра нет, купаться можно, но осторожно
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +15 °C, воздуха ожидается до +28 °C.
  • Светлогорск: красный флаг, купание запрещено. Температура воды от +15 °C до +20 °C. Не исключено, что в течение дня флаг сменится на жёлтый.
  • Янтарный: флаг жёлтый, купание можно с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — +27 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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