В Багратионовском районе нашли останки экипажа Ил‑2 времён войны

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Останки советских военных времён Великой Отечественной войны обнаружили во время поисковых работ в Багратионовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, раскопки провели между посёлками Новосёлово и Пограничный. В этом месте в феврале — марте 1945 года разбился штурмовик Ил‑2. В земле нашли его обломки, а вместе с ними — костные останки двух бойцов. Работы проводили сотрудники СК России, военного следственного управления по Балтийскому флоту и УМВД при участии поисковых отрядов «Совесть», «Рубеж», «Экипаж», отряда имени С. К. Нестерова и поисково‑исторического центра «Натангия».

По предварительным данным, экипаж принадлежал 539‑му штурмовому авиаполку 182‑й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии. Среди погибших числились лейтенант Анатолий Жарков и сержант Башир Закаев, которые пропали без вести при выполнении боевого задания. В числе найденных личных вещей оказалась медаль «За отвагу», принадлежавшая воздушному стрелку.

Следственное управление назначит судебно‑медицинские и генетические экспертизы по обнаруженным останкам. Сейчас предпринимают меры по поиску родственников погибших.