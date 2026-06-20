Пекло в Калининградской области: синоптики обещают +30 и идеальный пляжный день

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В регионе в субботу, 20 июня, прогнозируют по-настоящему летнюю погоду. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, днём в Калининграде, а также в Зеленоградском, Гурьевском, Багратионовском и Гвардейском районах температура поднимется до +27…+29 °C, местами в городе — до +30 °C. На остальной территории региона ожидается +26…+28 °C, на Куршской и Балтийской косе — от +24 до +27 °C. Небо весь день будет ясным или малооблачным, к вечеру появится лёгкая перистая облачность. Ветер прогнозируется слабый. Температура воды у побережья составит +15…+16 °C.