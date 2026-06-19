В Гусеве рядом с железной дорогой взорвался и сгорел Mercedes

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В Гусеве рядом с железной дорогой взорвался и сгорел автомобиль. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ЧП произошло около 20:00. По словам местных жителей, они услышали хлопок, похожий на взрыв газа.

«Думали, взорвался газовый баллон. Пришли, а тут Mercedes, а с чего он взорвался, вот специалисты, которые сейчас тут работают, определят», — поделился житель Гусева Сергей, чей дом находится буквально в 100 метрах от места происшествия.

На месте ЧП работают пожарные, которые оперативно потушили машину, криминалисты и сотрудники полиции. По словам последних, в автомобиле никого не было, пострадавших нет.