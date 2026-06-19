В Светлогорске после пожара в квартире обнаружили погибшую женщину

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В Светлогорске во время пожара на Калининградском проспекте погибла 52-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС в пятницу, 19 июня.

По информации спасателей, ЧП произошло в квартире на втором этаже, горел диван. Во время разведки помещения пожарные обнаружили женщину без признаков жизни. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели жительницы Светлогорска. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. В рамках проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.