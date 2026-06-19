Зеленоградские власти пообещали избавить город от фотографов с голубями и прочего нелегального бизнеса

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Зеленоградска намерены очистить город от незаконного бизнеса, в том числе связанного с обманом или психологическим давлением на людей. Об этом заявил глава муниципалитета Александр Китаев в ходе прямой линии 18 июня.

Один из жителей спросил, будет ли пресекаться деятельность тех, кто предлагает сфотографироваться с птицами, а потом требует большие деньги с прохожих. Чиновник признал наличие проблемы.

«Да, действительно, они активизировались, причём не только в Зеленоградске, но и во многих городах, — подчеркнул Александр Китаев. — Так называемые жулики, которые под видом фотографирования с птицами или с какими-то ростовыми фигурами используют психологические приёмы. По-другому — вымогают или обманным путём заставляют заплатить большое количество денег».

Глава Зеленоградска отметил, что нормативной базы, чтобы победить таких злоумышленников, нет.

«Но мы работу ведём, и активную, — заверил Александр Китаев. — Думаю, что вот-вот она начнёт приносить результаты. Это межведомственное взаимодействие различных структур. Не всё может быть в полномочиях муниципального контроля, не всё может быть в полномочиях правоохранительных органов. Но мы механизм придумали и в ближайшее время будем его реализовывать».

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что ему очень не нравятся не только голубятники, но и все предприниматели, которые ведут незаконную деятельность на территории города-курорта.

«Понятно, что трафик большой, выручки сказочные и в связи с этим активность в данном направлении большая. Я думаю, что мы обязательно наш округ сделаем благоприятным для ведения легального законного бизнеса, в том числе нестационарной и сезонной торговли», — заключил Александр Китаев.