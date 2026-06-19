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В Калининграде водитель «УАЗа Патриот» сбил световую опору и скрылся, его лишили прав. Об этом сообщили в ГАИ региона.

Инспекторы в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой водитель «УАЗа Патриот» нарушает правила дорожного движения. 16 июня около 17:20 водитель внедорожника двигался по улице Виктора Денисова в районе дома № 12. Он допустил наезд на световую опору, повредив её, после чего покинул место происшествия.

Сотрудники отдельного батальона ГИБДД оперативно установили личность нарушителя — им оказался 43‑летний местный житель. В отношении мужчины составили несколько административных материалов:

по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП») ему назначили наказание — лишение права управления транспортом на 1 год и 2 месяца.

по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ («Отсутствие страхового полиса») — штраф 800 рублей.

По статьям 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорожных сооружений») и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ («Запрет на употребление алкоголя после ДТП») решения будут приняты позднее. Автомобиль «УАЗ Патриот» отправлен на спецстоянку.