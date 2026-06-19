Микрорайон в районе Борисовского бульвара вырастет вдвое: что ждёт новосёлов

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Новый микрорайон в районе Борисовского бульвара в Калининграде начали развивать комплексно. О планах «Клопс» рассказала глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 19 июня.

Борисовский бульвар находится в юго-восточной части Калининграда в жилом районе рядом с улицей Левитана. Здесь уже возведено около 100 тыс. квадратных метров жилья и примерно столько же планируется построить.

«Я обещаю, что мы сделаем всё, чтобы этот район был обустроен. Мы делаем всё, чтобы то, что мы сейчас называем новостройками, стало благополучным районом города Калининграда», — сказала Дятлова.

Власти намерены возобновить строительство школы на Левитана уже в этом году. Кроме того, в микрорайоне планируют открыть библиотеку и центр дополнительного образования. Помещение для него региональный Фонд жилищного и социального строительства должен передать городу.

Детскую и взрослую поликлиники разместят на первых этажах домов, которые достроят в этом году. Медицинским учреждениям потребуется пройти лицензирование. Их открытие ожидается в 2026-м.

Бульвар посреди улицы, названный Борисовским, хотят превратить в прогулочную зону по примеру сквера на Рокоссовского. Завершить основную часть работ рассчитывают до конца года.

В течение трёх лет планируется реконструировать дорожную сеть микрорайона. Проектирование коснётся проезжей части, тротуаров, освещения, обещают сделать удобные развороты. Здесь власти намерены запустить автобусы большого класса. Уже есть остановка общественного транспорта, магазины и детский сад.