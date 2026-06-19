Ермак: Бесплатных билетов на концерты к юбилею Калининградской области будет много

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Жителям Калининградской области не стоит переживать из-за билетов на концерты в честь юбилея региона — их подготовят в достаточном количестве. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в эфире ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 19 июня.

«Волноваться не стоит. Билеты будут, их будет много. Самое главное — переходить по ссылкам, ловить билеты», — посоветовал глава ведомства.

Ссылки для регистрации разместят в официальных сообществах правительства области и министерства по культуре и туризму. Калининградцам посоветовали следить за публикациями и оформлять пригласительные только через указанные там сервисы.

«Это абсолютно бесплатно. Не покупайте билеты у мошенников», — предупредил Ермак.