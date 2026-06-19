В Калининградской области приставам передали почти 50 кг контрабандного янтаря

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Калининградские таможенники передали судебным приставам почти 50 килограммов контрабандного янтаря, изъятого в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2025 году 48‑летний житель области попытался незаконно вывезти янтарь в Литву через таможенный пост МАПП Чернышевское. Чтобы скрыть груз, мужчина спрятал его в газовом баллоне легковушки. Однако машину направили на углублённый досмотр. Инспекторы обнаружили газобаллонное оборудование, не использовавшееся по назначению, и маскировочное технологическое отверстие.

После вскрытия ёмкости таможенники нашли 30 мешков с необработанным янтарём и заготовками. Экспертиза установила общий вес партии — 48,8 кг, её рыночная стоимость составила 2 215 531,48 рубля.

Нестеровский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере»). Ему назначили штраф 500 тысяч рублей и конфисковали не только янтарь, но и автомобиль, использованный при попытке провоза. Камень передали приставам для последующего обращения в доход государства.