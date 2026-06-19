Директор Калининградского зоопарка дала совет, когда лучше всего наблюдать за животными

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В зоопарк Калининграда лучше всего приходить к открытию или вечером. Такой совет в пятницу, 19 июня, дала директор учреждения Светлана Соколова в эфире видеопроекта «Дом Советов».

Отвечая на вопрос, нельзя ли летом открываться пораньше — в 7-8 часов утра, она отметила, что начало работы в 9:00 связано с тем, что сотрудникам нужно подготовить зоопарк к приёму посетителей.

«В том числе это и уборка вольер, и уборка территории, — сообщила Светлана Соколова. — И, наверное, не очень было бы комфортно людям приходить, когда здесь это всё активно происходит. Поэтому, наверное, всё-таки нет и мы останемся вот в этом режиме с девяти утра. Мы несколько лет назад продлили работу до девяти вечера. Поэтому я советую в зоопарк приходить либо рано утром, вот прям к открытию, либо ближе к вечеру. Потому что середина дня, когда много людей, это и ходить не очень комфортно, и животные, как правило, уже отправляются на такую свою послеобеденную сиесту. Поэтому будьте ранними пташками, приходите в зоопарк к девяти и вы увидите зачастую и их завтраки, и их максимальную активность».