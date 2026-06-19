Вода в подвале и разрушенный фасад: что сделают с аварийным домом на Клавы Назаровой

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Аварийный дом №47–49 на улице Клавы Назаровой в Калининграде после завершения расселения демонтируют. Об этом «Клопс» рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

Дальнейшую судьбу земли определят с учётом генерального плана и правил землепользования. По словам сити-менеджера, в первую очередь в мэрии рассмотрят возможность использовать участок для нужд города. Там могут появиться рекреационная зона, объект образования, детская или спортивная площадка.

В аварийном здании находятся 12 квартир. Восемь семей получили новое жильё, трое собственников выбрали денежные компенсации. По последнему помещению продолжается судебное разбирательство. Снести дом смогут после того, как вопрос с этой квартирой будет решён и люди окончательно покинут здание.

Корреспондент «Клопс» побывал возле аварийки. Это трёхэтажный дом, на фасаде которого заметны повреждения и следы износа. В нескольких квартирах ещё живут люди.

Руководитель регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров рассказывал, что в подвале здания постоянно стоит вода, а протекавший рядом ручей подмывает фундамент. После осмотра квартир, чердака и подвальных помещений следователи пришли к выводу, что оставаться там небезопасно.