Восемь семей переехали из аварийного дома в новостройку Калининграда

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В Калининграде аварийщики с улицы Клавы Назаровой №47–49 получили ключи от квартир в новостройке. На церемонии в пятницу, 19 июня побывал корреспондент «Клопс».

Восемь семей уже сегодня переедут в благоустроенные квартиры на Борисовском бульваре, 17, корпус 2. Жильё приобрели в 2026 году по муниципальным контрактам. Расселяли в двухподъездном доме на Клавы Назаровой 12 квартир: восемь собственников выбрали переезд, трое — денежные компенсации, по ещё одному помещению продолжается судебное разбирательство.

Дом долгое время находился в тяжёлом состоянии. В подвале скапливается вода, а протекавший рядом ручей подмывал фундамент. После обращений жителей в региональное управление Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Средства на переселение выделили из резервного фонда губернатора и бюджета Калининграда.

Руководитель регионального СК Дмитрий Канонеров, который присутствовал на передаче ключей жильцам, напомнил, как решался этот вопрос. По словам силовика, в какой-то момент люди уже почти потеряли надежду на переезд.

«В доме на Клавы Назаровой в основном живут люди уже довольно преклонного возраста. И когда они обращались в Следственный комитет, мне показалось, что вообще уже отчаялись, какой-то надежды уже не испытывали. Мы подключились к этому вопросу. На месте было понятно, что в таких условиях жить невозможно. Поэтому возбудили уголовное дело. <...> Губернатор принял решение выделить денежные средства из резервного фонда. И поэтому дом удалось расселить», — рассказал Канонеров.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова отметила, что собственники аварийных квартир могли сами определить форму возмещения.

«У жителей всегда есть возможность выбрать. Либо получить компенсацию в виде денежной выплаты, либо — принять решение о том, что хотят получить новую квартиру», — сказала Дятлова.

Одна из переселенок, Татьяна Толмачёва, поблагодарила представителей властей и СК за помощь.

«Ну, на самом деле, мы счастливы. Спасибо вам большое», — сказала женщина.

Сейчас в Калининграде насчитывается 69 аварийных домов, где живут более 1 300 человек. В 2026 году власти намерены расселить 15 зданий — это свыше 140 квартир и 372 жильца. На эти цели предусмотрено более 600 млн рублей.