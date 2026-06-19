«Алло, Антон, ты где?»: истории трёх калининградок, отдавших сердце и кошелёк 33-летнему аферисту с сайта знакомств

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Ссылка Шесть калининградок объединились, чтобы вернуть деньги, которые у них выманил один и тот же мужчина. 33-летний Антон (имя изменено) годами выстраивал одинаковый сценарий отношений: обещал семью и счастливое будущее, а потом брал в долг и исчезал навсегда. Общий ущерб исчисляется миллионами рублей. «Клопс» поговорил с тремя пострадавшими женщинами.

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Ссылка Визажиста-стилиста Алину, астролога Викторию и кондитера Анну объединила общая боль — обман близкого мужчины и дыра в бюджете. Доподлинно неизвестно, кто стал той самой первой жертвой Антона: на родине, в Иркутске, у него осталась бывшая жена.

Не отдаёт полтора миллиона рублей 33-летняя Виктория встретила Антона в 2021 году на сайте знакомств. Вскоре они влюбились друг в друга и начали жить вместе в доме Вики. Уже в самом начале отношений она начала ловить свою вторую половинку на обмане. Антон говорил, что на нём две ипотеки, хотя позже оказалось, что лишь одна, и та оформлена на мать. В 2023 году Вика забеременела от него двойней, а Антон уехал на заработки в другой город. Перед родами мужчина вернулся в Калининград и открыл свой строительный бизнес. Когда малыши появились на свет, гражданский супруг начал пропадать неизвестно где. «Бывало, что мы несколько суток не виделись, потому что он приезжал — мы ещё спали, он уезжал — мы ещё спали. Потом он перестал приходить ночевать, потому что у него ночные объекты и всё на свете. Ну, я так понимаю, эти ночные объекты — это уже девочкины адреса, — вспоминает собеседница «Клопс». — Не брал трубки, якобы он не слышит. А мне с маленькими детьми бегать за ним по городу и искать — такое себе».

Фото: личный архив Виктории

В конце 2024-го — начале 2025 года пара решила продать два автомобиля, принадлежавших Виктории, чтобы купить более просторную семейную машину. Девушка утверждает, что они договорились уложиться в сумму до 700 тысяч рублей. А спустя некоторое время Антон сделал Вике сюрприз на день рождения и подарил роскошное авто стоимостью гораздо больше оговорённой.

Фото: личный архив Виктории

Правда, поездить на ней Вике и её детям так и не было суждено. Сначала машину использовал гражданский супруг, а потом она и вовсе попала в сервис на ремонт. Так прошло несколько месяцев. Антон продолжал разыгрывать сцены, как он звонит и ругается с мастерами, просит их ускорить процесс починки автомобиля. Позже друзья девушки увидели машину на одном из сайтов объявлений. Оказалось, что она находится в автоломбарде. «Выяснили, кто её настоящий хозяин: на самом деле Антон её брал в аренду и должен был постепенно расплачиваться. По всей видимости, он машину в лизинг взял. Я не очень поняла, но и он мне правду не рассказывал. Деньги, соответственно, ушли», — вздыхает собеседница «Клопс». По словам Вики, от продажи её автомобилей Антон получил около 650 тысяч рублей. Ещё 300 тысяч она оформила в кредит. Кроме того, мать девушки одолжила мужчине 600 тысяч на бизнес. Общую сумму долга перед ней и матерью Виктория оценивает примерно в полтора миллиона рублей. Антон обещал вернуть деньги через месяц, но прошло уже полтора года. Закрывать кредит мужчина не помогает. Окончательно их отношения закончились в январе 2026-го. Тогда девушка узнала об остальных пострадавших женщинах, которым бывший тоже был должен. Сестра Антона прислала Виктории скриншоты переписок с одной из них. Тот отнекивался, называл ситуацию надуманной, но Вика приняла окончательное решение. «Я сказала в этот момент, что всё, я тебе больше не верю. Это последняя капля. Забил гвоздь в наши отношения», — делится собеседница «Клопс». Это случилось в день рождения Вики. Мужчина забыл поздравить её: «Он типа заработался». После скандала экс-супруг ушёл в одной футболке и не вернулся. Виктория собрала его вещи и выставила за дверь. Ночью Антон вернулся и забрал их. Мужчина общается с детьми, забирает их из садика, но алименты не платит. Виктория подала на него в суд. «Сейчас всё дело передали приставам, чтобы он официально платил. С января долг у него копится», — рассказывает девушка. На требования вернуть деньги Антон отвечает одними и теми же отговорками. На одной из аудиозаписей, которые сохранила Виктория, он признаётся, что его общий долг перед разными людьми составляет 3,5 миллиона рублей.

Отработанная схема обольщения История 34-летней Алины (имя изменено) подтверждает, что Антон использовал одну и ту же легенду на протяжении нескольких лет. Пара познакомилась в феврале прошлого года на сайте знакомств. Мужчина сразу же начал активно ухаживать: возил её девушку на турниры по волейболу, знакомился с её друзьями. Как оказалось, последнее тоже было неспроста. Антон мог сорваться с другого конца города, чтобы с кем-то познакомиться: это расширяло его круг потенциальных заёмщиков. Как позже узнала Алина от своих приятелей, экс-бойфренд действительно пытался занять у них определённые суммы. Мужчина рассказывал, что сам он родом из Иркутска, а в Калининграде живёт с 12-летней дочерью от первого брака. Забрал её якобы потому, что бывшая родила нездоровую двойню от другого мужчины, а с дочкой перестала справляться. Это объясняло, почему он не приглашал Алину к себе домой. Позже выяснилось, что ни квартиры, ни дочки в Калининграде нет — это было прикрытие. Антон рассказывал, что его строительный бизнес переживает тяжёлые времена из-за холодов, а сам он человек со сложным прошлым. Мужчина сказал, что он ветеран военных действий в Сирии. Отец Алины, с которым они вместе однажды ходили в тир, заметил странность. «Мне отец признался, что Антон абсолютно не умеет обращаться с оружием. Инструкторы пытались ему объяснить, потом даже смеялись в сторонке: мол, так себе у нас разведка работает. Папа сказал, что человек, который служил, не может не знать, как стрелять», — вспоминает девушка. Схема проникновения в квартиру жертвы была отточена до автоматизма. Подвозя девушку к дому, Антон просил разрешить зайти в туалет. «Ты зимой не скажешь же человеку: «Ну, иди куда-нибудь за кустиком пописай». Вот так он и попал ко мне домой... И самое смешное знаете что? Что вот со всеми, с кем я общаюсь, всё было точно по такой же схеме», — делится собеседница «Клопс». Антон сразу сказал девушке, что из-за работы может пропадать на какое-то время — объекты, мол, по всей области. Просил отнестись к этому с пониманием. «Знаете, что самое убогое? Что он мне, извиняюсь, во время прелюдии, говорил: «Ну, что, детей будем делать?» Я говорю: нет, я не тороплюсь», — говорит Алина. Через два месяца отношений мужчина попросил её папу, также имеющего бизнес в сфере строительства, дать подработку его подчинённым. А те огорошили отца Алины шокирующей новостью: Антон не заплатил своим рабочим, бригада разбежалась, а у самого горе-любовника трое детей, а не одна дочка. Когда Алина спросила об этом Антона, тот сначала испугался и начал выяснять, откуда у неё такая информация. «Я сказала, что Калининград — маленькая деревня. Он ответил, что это всё правда, а он не знал, как сказать мне так, чтобы не оттолкнуть», — вспоминает девушка. Позже Алина нашла страницу в соцсетях его гражданской жены Виктории и увидела их совместные фотосессии в ноябре и декабре. Антон утверждал, что они расстались в начале осени. Потом он занял у девушки 80 тысяч рублей под предлогом того, что нужно расплатиться с подчинёнными и уже вечером он вернёт всё до копейки. Этого так и не произошло, и Алина с грустью говорит, что впервые за свои 34 года кому-то одолжила. Развязка наступила 15 мая. Алина подвозила Антона, и его телефон подключился к громкой связи. Раздался женский голос: «Алло, Антон, алло». Алина запомнила номер и нашла девушку в соцсетях. Вечером того же дня она поехала в бар, о котором рассказывал любимый, и увидела его девушкой. «Прихожу, говорю: «Добрый вечер». Он молчит, улыбается, только смотрит на меня, на неё. Я говорю: «А вы та самая?» Она такая: «Да». Говорю, что я уже три месяца как с этим молодым человеком встречаюсь. А вы? Она говорит: "А я восемь"», — пересказывает собеседница «Клопс». Девушки послали подальше своего Казанову и продолжили общение. Уже на следующий день, 16 мая, Антон снова объявился на сайтах знакомств и нашёл новую жертву.

Три любовницы 28-летняя Анна (имя изменено) познакомилась с Антоном летом прошлого года через общих знакомых. Их общение началось с безобидных поездок на море, а в конце сентября он отвёз девушку после корпоратива домой и... попросился в туалет. «Я думаю: ну ладно, у нас есть ведь общая знакомая. У неё бывший муж есть, дети. Я не думала, что такая девушка могла какого-то проходимца под своё женское крылышко взять», — вспоминает собеседница «Клопс». К вечеру того же дня Антон решил признаться Анне в симпатии. Та отнеслась к его заявлению со скепсисом. «Я сказала: «Антон, отстань». У меня проблем выше крыши, ребёнок тоже, развод», — рассказывает калининградка. Через некоторое время они всё же начали встречаться. Антон рассказывал Ане ту же легенду: дочка живёт с ним, он заботливый отец. Он даже предлагал их познакомить, а потом и вовсе речь пошла о замужестве. Мужчина посвящал девушке стихи и показал татуировку, которая была как-то связана с его военной службой. В то же время Антон начал тянуть деньги у новой возлюбленной. Он занимал на такси для рабочих, на ипотеку, на оплату стройматериалов, на обучение и так далее. В сумме вышло 230 тысяч рублей. Когда Анна намекала, что хорошо бы вернуть, отмазки были разными: то заблокированная банковская карта, то проблемы со связью, то даже авария и задержание. В конце ноября Антон заказал у Ани праздничный торт для крестников. Она сделала десерт с красивыми и дорогими украшениями — торт обошёлся в десять тысяч рублей. Бойфренд обещал заплатить на следующий день, чего так и не сделал. Позже выяснилось, что торт был для его собственных детей от гражданской жены Виктории. В конце декабря Антон перевёл-таки Ане 50 тысяч из 230 и исчез. Больше мужчина на звонки не отвечал, а кое-где даже внёс бывшую в чёрный список. Девушка начала шерстить соцсети и нашла сестру Антона. Та рассказала обо всём гражданской жене, и Виктория выгнала мужчину из дома.

Антон всё-таки вернул часть денег. Скриншот: предоставила Анна.

Девушки создали общий чат и обсуждают, что делать в создавшейся ситуации, как вернуть деньги и обезопасить потенциальных жертв от общения с Антоном. Всего на данный момент известно о шести пострадавших девушках, но их может быть и больше, так как мужчина всё ещё продолжает сидеть на сайтах знакомств.

Что говорит юрист Калининградский юрист Антон Самоха пояснил, что в ситуации, когда несколько человек передавали деньги без расписок и договоров, может идти речь об уголовном деянии. «Если он девушек обманывал регулярно на большие суммы, то здесь уже речь не о гражданско-правовых отношениях. Я вижу здесь состав мошенничества», — отметил собеседник «Клопс». В подобных случаях важно, чтобы потерпевшие подали заявления в полицию, желательно совместно, поскольку единичные обращения могут не дать эффекта. Возможно, перспектива попасть под уголовную статью заставит должника расплатиться, даже если у него нет имущества. Если факт передачи денег подтверждён, это можно использовать как доказательство в суде. В ряде случаев дело может быть прекращено за примирением сторон при возмещении ущерба. Это исключает судимость, но факт привлечения к ответственности будет зафиксирован в базе МВД.