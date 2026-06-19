Ловись трафик гигабайтами и терабайтами: МегаФон улучшил связь в Приморской бухте

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В Приморской бухте в Калининградской области улучшили качество голосовой связи и скоростного мобильного интернета. Специалисты МегаФона установили новые телеком-объекты в дачном посёлке Энергетик и в одном из самых малочисленных городов России — Приморске. Теперь местные жители могут комфортно пользоваться привычными онлайн-сервисами, общаться с близкими по видеосвязи и при помощи технологии VoLTE, смотреть фильмы и сериалы с мобильных устройств.

В бухте ежедневно выходят на промысел десятки рыболовецких и моторных лодок. Для команды на судне важно оставаться в сети, не ограничиваясь только радиосвязью. Новая базовая станция позволяет пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/c, а среднечастотное оборудование охватывает большую площадь территории вдали от берега. Кроме того, зачастую в обслуживании судна команде помогает техника, работающая на сим-картах.

В дачном посёлке Энергетик МегаФон стал первым оператором, который провёл 4G. Здесь появились скоростной интернет и голосовые звонки по технологии VoLTE. Для владельцев участков это означает комфортный отдых и возможность полноценного использования всех преимуществ цифровой жизни вдали от города. Они могут пользоваться видеозвонками, работать удалённо, управлять умными системами полива и безопасности, а также оперативно решать бытовые вопросы через привычные сервисы.

«В Калининградской области продолжается системная работа МегаФона по улучшению мобильной связи. Новая базовая станция в Приморске усилила покрытие в акватории бухты, а оборудование в Энергетике закрыло потребности сразу нескольких дачных посёлков. Важно, что связь от этой станции охватила не только сам Энергетик, но и соседние жилые массивы — Дары Природы и Лесную Поляну. Мы стремимся, чтобы каждый абонент, где бы он ни находился, получал стабильный сигнал и высокую скорость интернета», — отметил Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининградской области.

Модернизация телеком-инфраструктуры прошла в рамках программы МегаФона «Развитие регионов», направленная на цифровизацию Калининградской области. В установленном оборудовании сочетаются низко-, средне- и высокочастотные диапазоны, которые взаимно дополняют друг друга. Это обеспечивает одновременно максимально возможное покрытие сети, высокое качество звонков, комфортную скорость загрузки и выгрузки файлов.