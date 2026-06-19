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Музей Елены Гратий открыл бесплатный вход для участников СВО и их семей на постоянной основе.

В последние годы Калининград активно развивается как туристический центр России, и появление таких культурных уголков, как музей Елены Гратий в Зеленоградске, играет в этом значительную роль. Музейный комплекс, куда входит сам музей, галерея, музейный шоурум, ювелирные выставки, предлагает не только пассивный отдых, но и возможность интеллектуального и духовного развития.

Поддержка тех, кто защищает Родину

В сегодняшней непростой геополитической ситуации, когда многие российские граждане испытывают повышенное чувство ответственности за судьбу Отчизны, такие инициативы, как бесплатное посещение культурных учреждений для военнослужащих и их семей, приобретают особое значение. Это не просто жест доброй воли, а проявление уважения к тем и поддержки тех, кто стоит на страже нашей Родины.

Инициатива Елены Гратий по предоставлению бесплатного доступа ко всем площадкам её музейного комплекса для участников специальной военной операции и их семей без каких-либо квот или ограничений — это бесценный вклад в создание атмосферы единства и поддержки. Когда бойцы возвращаются домой, им особенно важно знать, что их подвиг не забыт, что их ценят и уважают. Возможность бесплатно посетить музей, погрузиться в мир прекрасного, отвлечься от тягот службы и будней — это не только приятный, но и необходимый отдых для души.

Отметим, что вход в музейный шоурум и на ювелирную выставку бесплатный для всех наших гостей без исключения.