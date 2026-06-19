10:16

В воду — только с осторожностью: погода на калининградском побережье 19 июня

  1. Калининград
Автор:
В воду — только с осторожностью: погода на калининградском побережье 19 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В первый погожий и тёплый денёк можно будет искупаться в двух местах. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели. 

В пятницу, 19 июня, зайти в воду получится в Пионерском и Зеленоградске, но только с особой осторожностью, так как море всё ещё не прогрелось до комфортных значений.

  • Балтийск: чёрный флаг, температура воды +14–15 °C. «Холодная вода и волнение на море», — говорит спасатель.
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C.
  • Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — +20 °C, ожидается до +22 °C. Волнение на море — 0,5–1 метр.
  • Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +15 °C, западный ветер.
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +15 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
Свежие новости по теме
Спасаемся от жары на море: погода на калининградском побережье 27 июня
10:20
Пора купаться: погода на калининградском побережье 26 июня
Вчера
10:26
Кое-где вода уже +22: погода на калининградском побережье 25 июня
25 июня 2026
10:31
Рай для любителей искупаться: погода на калининградском побережье 24 июня
24 июня 2026
10:20
Небольшой ветерок и тёплая вода: погода на калининградском побережье 23 июня
23 июня 2026
10:25
Все новости по теме
3 323
Море и побережье Погода