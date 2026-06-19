Глава Зеленоградска лично прорекламировал вертикальные скамейки на променаде, над которыми злословили соцсети (видео)

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Глава администрации Зеленоградского муниципального округа Александр Китаев лично принял участие в продвижении вертикальных скамеек на променаде Зеленоградска, которые пользователи соцсетей окрестили «расстрельными стенками». Результаты своеобразной рекламной кампании глава округа опубликовал в видеоролике на странице муниципалитета «ВКонтакте».

По словам чиновника, после волны критики он решил самостоятельно проверить удобство конструкций, которые вернули на променад. Китаев вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их и начал опрашивать прохожих, предлагая оценить новый элемент благоустройства.

В кадр попали несколько отдыхающих, которые положительно отозвались о вертикальных скамейках. Они отметили возможность расслабить спину и ноги, наблюдая за морем и закатом, и назвали конструкцию необычным и современным решением. Сам Китаев заявил, что ему такой формат отдыха понравился, и рекомендовал оценить его другим любителям прогулок по променаду.

Когда вертикальные скамейки появились в Зеленоградске, они сразу стали предметом активного обсуждения. Часть жителей сочла решение неудобным и спорным для курортного города, однако власти продолжают отстаивать проект.