Сделано в Калининграде: творожные сырки со сгущёнкой наполняли заменителем молочного жира

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На предприятии в Калининграде в творожные сырки вместо сгущёнки добавляли продукт с заменителем молочного жира. Нарушения в ходе внеплановой проверки АО «Калининградмолпродукт» выявили специалисты Россельхознадзора.

«В холодильных камерах обнаружена продукция «Молоко варёное сгущённое» производства АО «Молоко» без документов, подтверждающих происхождение, и «Творожный сырок, глазированный на печенье со сгущённым молоком» производства АО «Калининградмолпродукт», на сырьё («Молоко варёное сгущённое») которого отсутствуют электронные ВСД (ветеринарные сопроводительные документы). Кроме того, на складе ингредиентов зафиксировано наличие продукции с истёкшим сроком годности — короб с вафельными сахарными рожками, срок годности которых истёк в 2022 году», — рассказали в надзорном ведомстве о выявленных нарушениях.

В Россельхознадзоре отметили, что несоответствие используемого сырья при производстве сырков, а также недостоверная информация на этикетке о составе продукции вводит покупателей в заблуждение. На основании этого ведомство признало недействительной декларацию о соответствии продукции АО «Калининградмолпродукт» и аннулировало производственные ВСД.