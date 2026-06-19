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В мэрии Калининграда рассказали, куда звонить, если внутренний Шариков рвётся наружу при виде бездомного кота

  1. Калининград
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В мэрии Калининграда рассказали, куда звонить, если внутренний Шариков рвётся наружу при виде бездомного кота - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Калининградцы могут подать заявку на отлов бездомных животных. О порядке действия рассказали в пресс-службе городской администрации.

Звонки и обращения горожан принимают специалисты «Центра для безнадзорных животных». При этом необходимо указать: место обнаружения животного, его внешний вид (окрас, размер) и по возможности прикрепить фотографию.

Заявки на отлов животных принимаются по следующим каналам связи:

  • по телефону: 8(4012) 52-00-72 или 8-921-710-00-72, ежедневно с 8:30 до 17:30;
  • через интернет-приёмную на официальном сайте службы https://cbzh.ru/;
  • на портале «Госуслуг» в сервисе «Сообщение о нахождении животного без владельца»;
  • по электронной почте gbucbzh@mail.ru.

«Каждое обращение будет рассмотрено специалистами центра. Своевременное информирование помогает обеспечить безопасность жителей и способствует решению вопроса с безнадзорными животными», — пояснили в мэрии.

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