На каких улицах Калининграда не будет света 19 июня (список)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в пятницу, 19 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 12:00 света не будет на:

пр. Победы, 190, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212-212а, 216, 218, 224, 228, 230, 232-233, 235, 237, 239, 241-243, 245, 248, 250-251а, 257, 261, 263-265, 271, 273, 279, 281; пер. Лесная Аллея, 1, 3, 5-8.

С 9:00 до 14:00 без света останутся улицы:

Маршала Борзова, 2-10, 12-41, 43-53, 55-59, 61-65; Комсомольская, 91а-в, 101, 103, 105; Красная, 115, 136, 136б, 138-140.

С 9:00 до 18:00 электричество отключат на ул. Летняя, 3, 3а, 3г.