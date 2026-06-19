Право на старшую школу: ЛДПР отстаивает возможность перейти в 10-й класс для калининградских детей

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Поводом для вмешательства парламентариев стали массовые жалобы родителей на то, что школы отказывают подросткам в продолжении обучения из-за внутренних критериев отбора.

Депутат Законодательного собрания Калининградской области от ЛДПР Евгений Мишин обратился к министру образования региона Светлане Трусенёвой с просьбой проверить случаи отказов школьникам в зачислении в 10-й класс. По его словам, поводом для обращения стали многочисленные жалобы от родителей учеников на то, что школы самостоятельно вводят внутренние критерии отбора — зачастую это средний балл аттестата, результаты экзаменов или собеседования. Дети, не прошедшие их, вынуждены либо искать другие школы, либо поступать в колледжи, где образование может быть платным.

«Мы не можем допустить, чтобы будущее наших детей зависело от произвола отдельных администраций школ. Каждый подросток имеет право на выбор своего пути: если он хочет окончить школу и поступить в вуз, никто не вправе ставить ему искусственные барьеры. Наша задача — добиться строгого соблюдения закона и защитить интересы семей. Ждём ответа от профильного ведомства и при необходимости предложим поправки в законодательство, чтобы закрыть лазейки для злоупотреблений», — заявил Евгений Мишин.

В своём обращении в региональный Минобр парламентарий напомнил, что закон гарантирует общедоступность и бесплатность среднего общего образования, а порядок приёма строго регламентирован приказом Минпросвещения России. Индивидуальный отбор возможен только при поступлении в классы с углублённым изучением предметов или для профильного обучения, и лишь в случаях, предусмотренных региональным законодательством. Для универсальных 10-х классов никаких дополнительных условий закон не допускает.

Проблема ограниченной доступности полного среднего образования актуальна не только для Калининградской области, но и для других регионов России. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, указав на важность соблюдения прав школьников. По его мнению, результаты ОГЭ или внутренние регламенты отдельных школ не должны становиться единственным основанием для отказа в зачислении. Он также отметил недопустимость искусственного ограничения доступа к обучению в 10–11-х классах ради увеличения набора в учреждения среднего профессионального образования.