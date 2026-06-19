Водитель из Калининграда предложил сделать на Суворова новый разворот со светофором (схема)

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Ссылка Калининградцы и жители области продолжают обращать внимание на спорные дорожные решения. В рубрике «Сам себе гаишник» — очередные наблюдения и предложения от водителей и пешеходов. Избавиться от лишних 560 метров на Суворова Калининградец Андрей Романов предлагает организовать дополнительную полосу и разворот на Суворова в районе переулка Нансена. Левый поворот из этого переулка запретили после капитального ремонта подходов к путепроводу, который завершился весной 2024 года. На участке установили знак «Движение направо» и нанесли двойную сплошную разметку. Этим выездом пользовались жители более 15 домов на улицах Нансена, Чаадаева и в переулке Нансена. Теперь автомобилистам приходится ехать до перекрёстка Суворова и Узловой либо строить маршрут через улицу Нансена. В зависимости от выбранного пути расстояние увеличивается на 700–1 400 метров. Андрей показал на схемах, что новый разворот сократит ежедневный путь примерно на 560 метров. Это должно снизить нагрузку на нерегулируемый перекрёсток Нансена и Суворова.

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Ссылка Схемы прислал читатель

Возвращать левый поворот, по мнению Романова, не стоит. Интенсивный поток по основной магистрали может регулировать светофор. Представленная схема предусматривает две фазы: в одной автомобили смогут развернуться, а пешеходы — перейти дорогу, во второй откроется прямое движение по улице.

Схема читателя

С Баженова не разглядеть Тульскую На пересечении этих улиц водителям приходится выезжать за стоп-линию, чтобы увидеть приближающиеся машины. Обзор в обе стороны перекрыт: справа — кустами, скрывающими знак «Уступите дорогу» на Тульской, слева — забором частного дома. Стоп-линия нанесена перед знаком «Стоп», однако с этого места оценить дорожную обстановку практически невозможно. В администрации Калининграда сообщили, что Тульская, Баженова, Ялтинская и другие улицы микрорайона с интенсивным движением, в том числе общественного транспорта, включены в перечень объектов, которым требуется капитальный ремонт. Сроки пока не определены: сначала необходимо найти финансирование и подготовить проекты.

На Нарвской после ремонта трубы оставили яму и разбили водостоки Возле дома №35-37 зимой прорвало трубу. «Водоканал» устранил течь, а образовавшуюся раскоп временно засыпали. Почти через полгода рабочие вернулись, чтобы уложить постоянное асфальтовое покрытие. Однако один из участков так и остался незавершённым — там лежит песок. Во время работ повредили покрытие рядом с отремонтированным местом. Теперь здесь зияет новая дыра. Металлические детали водостока сняли и аккуратно сложили у торца дома, где они и лежат по сей день. В областном «Водоканале» пояснили «Клопс», что по просьбе МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» асфальт был заменен квадратом большей площади. При этом в организации утверждают, что сотрудники «Водоканала» не трогали водосток, а аккуратно срезали старый асфальт вдоль него. Однако местные жители уверяют, что до приезда коммунальщиков (ещё зимой) дыры на тротуаре не было. Кроме того, возмущает и равнодушие: если решили заасфальтировать кусок больший, чем тот, где велись работы, то почему не захватили и яму в нескольких сантиметрах рядом.