До +24 и возможная дымка у побережья: погода в Калининградской области 19 июня

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Синоптики прогнозируют тёплую и в целом малооблачную погоду 19 июня. Местами возможны туман и дымка, особенно в прибрежных районах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночь на пятницу будет прохладной: +11…+14 °C, переменная облачность, местами туман или дымка. Утром температура повысится до +19…+21 °C (у моря до +17…+19 °C), ожидается малооблачно. Днём потеплеет до +21…+23 °C, местами до +24 °C. В прибрежных районах воздух прогреется до +19…+22 °C, при этом возможна дымка.

К вечеру температура опустится до +15…+18 °C, а к полуночи — до +12…+14 °C, будет ясно или малооблачно. У побережья вновь местами возможны дымка и туман. Ветер ночью и утром западный или юго‑западный, днём — западный, северо‑западный. Вечером станет переменным и ослабнет до штиля. В течение суток ожидается слабый или умеренный ветер 2–7 м/с, вечером — до 0–3 м/с.