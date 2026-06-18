В Калининградскую область к выходным придёт жара до +30 градусов — синоптики

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Метеорологи прогнозируют первое в этом году тридцатиградусное тепло: к субботе в регион начнут поступать раскалённые воздушные массы из Западной Европы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сейчас в Европе наблюдается резкий контраст температур. Пока Восточная Европа остаётся во власти холода, Западная переживает аномальную жару из‑за выноса тропического воздуха из северной Африки по западной периферии антициклона. Во Франции температура сегодня достигает +38 °С.

Синоптики отмечают, что уже к субботе разогретый воздух доберётся и до Калининградской области. Рекордов ждать не стоит, однако первые +30 °С в этом сезоне вполне вероятны.