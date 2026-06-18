В горсовете Калининграда опасаются новых водопадов у Северного вокзала

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В Калининграде возле входа в Северный вокзал уложили тротуарную плитку, а желобов для стока воды не предусмотрели. Ситуацию обсудили на профильной комиссии горсовета в четверг, 18 июня.

Депутат Сергей Севостьянов предположил, что после завершения работ могут возникнуть проблемы. «Я боюсь, что во время дождя там будет просто водная гладь такая, знаете, будет водопад», — заявил он.

Глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов пояснил, что работы ещё не завершены. Сначала подрядчик укладывает плитку по всей площади, а затем там, где это необходимо, оборудует систему водоотведения. В мэрии заверили, что про ливневый сток никто не забыл, всё заложено в проектной документации.