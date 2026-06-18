Пять студотрядовцев из Калининграда примут участие в международных трудовых проектах

В летний трудовой сезон 2026 года более 700 участников движения студенческих отрядов Калининградской области отправятся на различные трудовые проекты. Среди них — представители строительных, сервисных, педагогических, путинных, медицинских отрядов, отрядов проводников и трудовых отрядов подростков.
Пять студентов из КГТУ и БФУ войдут в состав международного студенческого строительного отряда «Дюна» для работы на строительстве АЭС «Эль‑Дабаа» в Египте, а также в международный студенческий строительный отряд «Лотос» — для участия в строительстве АЭС «Руппур» в Бангладеш. Об этом сообщили на пресс‑конференции в информационном центре «ТАСС.Калининград».
София Панкова, руководитель Калининградского регионального отделения студенческих отрядов, отметила, что летний сезон — ключевой период деятельности отрядов, требующий тесного взаимодействия с вузами и работодателями.
Участники движения будут задействованы в масштабных проектах. Строительные отряды примут участие в возведении высокоскоростной магистрали Москва — Санкт‑Петербург, энергетический отряд будет трудиться на объектах ПАО «Россети» в Калининграде, а производственный отправится на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Путинные отряды отправятся на предприятия Сахалинской области и Камчатского края, педагогические — будут работать вожатыми в лагерях и детских центрах Калининградской, Краснодарского и Приморского краёв. Отряды проводников обеспечат обслуживание пассажирских вагонов на железнодорожных направлениях Адлер, Москва, Санкт‑Петербург и Челябинск, а студенты‑медики — трудоустроятся в медучреждениях региона, включая Областную клиническую больницу и Региональный перинатальный центр.
Более 40 студентов будут трудоустроены в аэропорту Храброво, а сервисные отряды впервые будут выполнять обязанности официантов в вагонах‑ресторанах поездов дальнего следования.
Участники движения студенческих отрядов могут пройти бесплатное обучение рабочим профессиям в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодёжь и дети». В 2026 году в Калининградской области обучение пройдут 244 человека: 180 весной и 64 осенью. Участники смогут освоить такие профессии, как вожатый, бетонщик, горничная, ассистент экскурсовода (гида), повар, бармен, матрос‑спасатель и официант.
Трудовые отряды подростков в возрасте от 14 до 18 лет присоединятся к проекту ОАО «РЖД» «Путевая звезда», который охватывает более 70 вокзалов страны, а также будут сотрудничать с сетью магазинов «Пятёрочка» и аэропортом Храброво.
Осенью студентов ждут традиционные мероприятия: спартакиада, творческий фестиваль, конкурсы профессионального мастерства, окружной слёт в Великом Новгороде, Всероссийский слёт в Челябинске и Всероссийская медиашкола РСО, в которой примут участие 150 пресс‑секретарей студенческих отрядов со всей страны.
Присоединиться к движению РСО можно на сайте трудкрут.com или по телефону 8 800 770‑0‑117.