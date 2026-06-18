Пять студотрядовцев из Калининграда примут участие в международных трудовых проектах

Пять студентов из КГТУ и БФУ войдут в состав международного студенческого строительного отряда «Дюна» для работы на строительстве АЭС «Эль‑Дабаа» в Египте, а также в международный студенческий строительный отряд «Лотос» — для участия в строительстве АЭС «Руппур» в Бангладеш. Об этом сообщили на пресс‑конференции в информационном центре «ТАСС.Калининград».

Участники движения будут задействованы в масштабных проектах. Строительные отряды примут участие в возведении высокоскоростной магистрали Москва — Санкт‑Петербург, энергетический отряд будет трудиться на объектах ПАО «Россети» в Калининграде, а производственный отправится на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Путинные отряды отправятся на предприятия Сахалинской области и Камчатского края, педагогические — будут работать вожатыми в лагерях и детских центрах Калининградской, Краснодарского и Приморского краёв. Отряды проводников обеспечат обслуживание пассажирских вагонов на железнодорожных направлениях Адлер, Москва, Санкт‑Петербург и Челябинск, а студенты‑медики — трудоустроятся в медучреждениях региона, включая Областную клиническую больницу и Региональный перинатальный центр.

София Панкова , руководитель Калининградского регионального отделения студенческих отрядов, отметила, что летний сезон — ключевой период деятельности отрядов, требующий тесного взаимодействия с вузами и работодателями.

Более 40 студентов будут трудоустроены в аэропорту Храброво, а сервисные отряды впервые будут выполнять обязанности официантов в вагонах‑ресторанах поездов дальнего следования.

Участники движения студенческих отрядов могут пройти бесплатное обучение рабочим профессиям в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодёжь и дети». В 2026 году в Калининградской области обучение пройдут 244 человека: 180 весной и 64 осенью. Участники смогут освоить такие профессии, как вожатый, бетонщик, горничная, ассистент экскурсовода (гида), повар, бармен, матрос‑спасатель и официант.

Трудовые отряды подростков в возрасте от 14 до 18 лет присоединятся к проекту ОАО «РЖД» «Путевая звезда», который охватывает более 70 вокзалов страны, а также будут сотрудничать с сетью магазинов «Пятёрочка» и аэропортом Храброво.