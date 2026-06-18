Автомобили калининградцев арестовали из‑за долгов: сумма превысила 3 млн рублей

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В Калининграде приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд и арестовали три автомобиля, владельцы которых накопили крупные долги. Общая сумма задолженностей превысила три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Во время проверки специалисты установили, что водитель минивэна Opel Vivaro 2006 года выпуска должен 120 тысяч рублей. Хозяин легковой Honda 2008 года накопил почти полмиллиона. Самым крупным должником оказался владелец Volkswagen Passat 2018 года — в отношении калининградца открыто несколько исполнительных производств на сумму 2,7 млн рублей, включая долг по исполнительскому сбору.

Автомобили арестовали и оставили владельцам на ответственное хранение. Их письменно предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за попытку изменить место хранения транспорта или передать его другим лицам. У собственников есть 10 дней, чтобы закрыть долги. Если этого не произойдёт, имущество оценят и направят на торги.

«Благодаря сотрудничеству с Госавтоинспекцией и использованию камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» только в этом году удалось выявить и арестовать 72 транспортных средства, принадлежащих должникам. На данный момент 30 владельцев полностью погасили задолженности на сумму 18 млн рублей», — отметила начальник отдела исполнительного розыска и реализации имущества регионального УФССП Елена Чистякова.



Совместные рейды проходят еженедельно и одновременно в разных районах Калининграда.