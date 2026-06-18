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Почти готово: первый этап работ на Благовещенской в Калининграде пообещали завершить к 1 сентября

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Почти готово: первый этап работ на Благовещенской в Калининграде пообещали завершить к 1 сентября - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Первый этап строительства дороги на Благовещенской в Калининграде планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству в четверг, 18 июня.

Речь про проезд по нечётной стороне улицы. Новая дорога обеспечит подъезд к школе и детскому саду. По контракту закончить работы должны к 19 октября. 

Власти рассчитывают сдать объект на 48 дней раньше. Сейчас его техническая готовность составляет 90%. Уже уложено покрытие, установлены бордюры, оборудованы тротуары и освещение.

Муниципальным заказчиком выступает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», подрядчиком — ООО «Вираж». Контракт заключили год назад, его стоимость немного превышает 220 миллионов рублей.

В прошлом году на Благовещенской состоялось открытие нового корпуса школы №58. Учреждение приняло больше учеников, чем планировалось.

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