В Калининградской области за вывозом отходов начал следить искусственный интеллект

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В Калининградской области начали проверять вывоз отходов с помощью искусственного интеллекта: контейнерные площадки фотографируют до и после приезда спецтехники, а нарушения ищет программа. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных рассказал в своём телеграм-канале в четверг, 18 июня.

По словам главы региона, жители часто жалуются на переполненные баки и несвоевременную уборку. Чтобы усилить контроль, все мусоровозы подключили к ГЛОНАСС: теперь видно маршрут каждой машины и точки, где она забирает отходы.

До конца года в области планируют обустроить больше 1 000 контейнерных площадок и закупить свыше 2 500 баков. В июне муниципалитетам уже направили деньги — всего на эти цели выделили более 200 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году сумма составляла 15 млн.

«Новые места и контейнеры до конца года появятся в городах и посёлках. Прибрежные муниципалитеты молодцы: к летнему сезону на пляжах и в местах с высокой проходимостью установили больше 100 дополнительных новых контейнеров. Подготовились», — заявил губернатор.