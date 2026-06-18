В мэрии Калининграда пересчитают стоимость парковочного абонемента, который раньше оценивали в 2 480 рублей

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Власти Калининграда в июле назовут стоимость абонемента на муниципальные парковки. Вопрос обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета в четверг, 18 июня.

Ранее фигурировала сумма в 2 480 рублей в месяц. Представитель мэрии пояснил, что это были предварительные данные: «Расчёт ещё проводится. Мы в июле завершим эти расчёты».

Горсовету предлагают закрепить в правилах саму норму об абонементах. Их виды, сроки действия, порядок покупки и размер платы администрация определит позднее. Депутаты поддержали проект и рекомендовали вынести его на рассмотрение городского совета.