В Зеленоградске променад накрыло «лавандовое» море кошачьей мяты (фото)

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В Зеленоградске на авандюнах между пешеходной зоной и велодорожкой расцвёл котовник, который легко можно принять за лаванду. Об этом администрация муниципалитета пишет в своём телеграм-канале в четверг, 18 июня.

«Яркое цветение этого растения придаёт променаду особую атмосферу. В народе его часто называют кошачьей мятой. И не без оснований. Известна специфическая чувствительность представителей семейства кошачьих, в том числе львов и домашних кошек, к запаху этого растения», — говорится в сообщении.