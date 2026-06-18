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В Зеленоградске променад накрыло «лавандовое» море кошачьей мяты (фото)

  1. Калининград
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В Зеленоградске променад накрыло «лавандовое» море кошачьей мяты (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал администрации Зеленоградского муниципального округа / Телеграм
В Зеленоградске променад накрыло «лавандовое» море кошачьей мяты (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал администрации Зеленоградского муниципального округа / Телеграм
В Зеленоградске променад накрыло «лавандовое» море кошачьей мяты (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал администрации Зеленоградского муниципального округа / Телеграм
Фото: канал администрации Зеленоградского муниципального округа / Телеграм

В Зеленоградске на авандюнах между пешеходной зоной и велодорожкой расцвёл котовник, который легко можно принять за лаванду. Об этом администрация муниципалитета пишет в своём телеграм-канале в четверг, 18 июня.

«Яркое цветение этого растения придаёт променаду особую атмосферу. В народе его часто называют кошачьей мятой. И не без оснований. Известна специфическая чувствительность представителей семейства кошачьих, в том числе львов и домашних кошек, к запаху этого растения», — говорится в сообщении.

На Куршской косе зацвела любка двулистная — лесная родственница орхидей, известная как ночная фиалка. У растения сильный приятный аромат, но посетителей нацпарка просят его не срывать.

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