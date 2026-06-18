«Готовимся к выходным»: погода на калининградском побережье 18 июня

На море снова отбойное течение и холод, спасатели надеются лишь на тёплые выходные. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.
В четверг, 18 июня, зайти в воду получится только в Пионерском.
- Балтийск: чёрный флаг, температура воды +14-15 °C, отбойное течение и накат волны.
- Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +15 °C.
- Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — +15 °C. «Обстановка спокойная, готовимся к выходным», — говорит спасатель.
- Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14 °C, юго-западный ветер.
- Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +14 °C, большая волна.
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