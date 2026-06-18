Областной суд поддержал жильцов дома в Рыбной деревне, чьи соседи сделали из своих квартир апартаменты для туристов

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Калининградский областной суд оставил без изменения решение Московского районного суда, который обязал собственников нескольких квартир в доме в Рыбной деревне прекратить использование жилья для оказания гостиничных услуг. Апелляционные жалобы владельцев помещений и связанных с ними лиц отклонены.

В чём заключался спор

С иском в суд обратился прокурор Московского района Калининграда в интересах неопределённого круга лиц — жильцов дома, в котором несколько квартир использовались как апартаменты для краткосрочного размещения туристов. Жильё переоборудовали в отдельные студии с собственными санузлами и мини-кухнями. Апартаменты рекламировались через интернет и сдавались посуточно. Районный суд пришёл к выводу, что такая деятельность по своим признакам является оказанием гостиничных услуг, что запрещено в жилых помещениях многоквартирных домов.

Что утверждали владельцы квартир

В апелляционных жалобах собственники настаивали, что не нарушали закон. Они ссылались на право свободно распоряжаться своей собственностью и утверждали, что доказательств оказания именно гостиничных услуг представлено не было. По их мнению, помещения использовались для проживания граждан на основании договоров краткосрочного найма.

Заявители указывали, что контролирующие органы не выявляли нарушений, а жалоб со стороны жильцов дома якобы не поступало. Некоторые собственники отмечали, что сами не занимались размещением гостей, а передавали помещения другим лицам по договорам аренды или безвозмездного пользования. Кроме того, авторы жалоб ссылались на позицию Конституционного суда, согласно которой сама по себе краткосрочная аренда жилья не может автоматически считаться гостиничной деятельностью.

Какие аргументы привела прокуратура

Истец настаивал, что спорные квартиры были специально переоборудованы для размещения большого количества постояльцев. Для заселения в студии использовались кодовые замки и сейф-боксы с ключами, а в общих зонах находились предметы, характерные для объектов размещения гостей.

Суд также изучил объявления о сдаче помещений, где они позиционировались как апартаменты. Арендаторам предлагались дополнительные услуги, включая трансфер.

Что рассказали жильцы дома

В деле фигурировали коллективные обращения собственников квартир, которые жаловались на постоянный поток посторонних людей в доме. По словам жильцов, из-за этого увеличилась нагрузка на лифты, парковочные места, мусорные площадки и другие объекты общего пользования.

Кроме того, жители сообщали о нарушениях тишины и других неудобствах, связанных с постоянной сменой постояльцев. Как следует из решения областного суда, соседи рассказывали, что «имеет место появление посторонних лиц в нетрезвом состоянии, гости «шаркают» чемоданами, курят во дворе».

Почему суд отказал в апелляции

Областной суд согласился с выводами первой инстанции. Коллегия указала, что в данном случае речь идёт не о простой краткосрочной аренде квартир, а о фактическом оказании гостиничных услуг.

Суд отметил, что помещения были специально переоборудованы в отдельные студии для одновременного размещения большего числа людей, чем предполагает обычное использование жилья. Такая деятельность, по мнению суда, увеличивает нагрузку на общее имущество дома и затрагивает права других собственников.

В результате апелляционная инстанция признала решение районного суда законным и обоснованным, оставив все жалобы без удовлетворения.