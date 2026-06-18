В Калининграде больше половины жителей спокойно смотрят на развитие ИИ — исследование

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В Калининграде 52% экономически активных горожан заявили, что не боятся развития искусственного интеллекта. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном в четверг, 18 июня.

Опасения испытывают 16% опрошенных. Новые технологии не тревожат 63% мужчин и 41% женщин. С возрастом настороженность растёт: до 35 лет нейросетей опасаются 11% респондентов, после 45 — 19%.

Чем выше доход, тем меньше страха. Среди горожан с зарплатой до 100 тысяч рублей ИИ не опасаются 47%, а среди тех, кто получает от 150 тысяч, — уже 60%. Главные тревоги связаны с заменой человека, потерей рабочих мест, мошенничеством, утечками данных, ошибками алгоритмов и возможным вредом для творчества и культуры.

Спокойнее всего к развитию искусственного интеллекта относятся пиарщики — 82% не испытывают тревоги. У разработчиков показатель составил 80%, у главных бухгалтеров и учителей — по 70%. Дизайнеры и маркетологи реагируют острее: каждый четвёртый признался, что развитие нейросетей его беспокоит.

Исследование проводили с 18 мая по 4 июня 2026 года.