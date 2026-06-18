В Москве остановили работу всех аэропортов, в Храброво отменены или задерживаются 33 рейса

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Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом Росавиация сообщает в своём телеграм-канале в четверг, 18 июня.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов. Расписание корректируют авиакомпании, ситуацию контролируют Минтранс и Росавиация. Для поддержки пассажиров в московских аэропортах вывели дополнительный персонал, в терминалах дежурят инспекторы Ространснадзора. В Росавиации уточнили, что обстановка спокойная: людям раздают коврики и матрасы, работают кулеры и питьевые фонтанчики, открыты бесплатные комнаты матери и ребёнка.

При задержке рейсов авиакомпании должны помогать пассажирам по федеральным авиационным правилам. В зависимости от времени ожидания людям обязаны предоставить напитки, питание и размещение в гостинице.

Сбой затронул и калининградский аэропорт Храброво. По актуальным данным онлайн-табло, от расписания отстают 11 вылетов в Москву и Санкт-Петербург. С опозданием в область должны прибыть 12 бортов из тех же городов и Екатеринбурга, задержки составляют от 25 минут до семи с лишним часов. По пять столичных рейсов в обе стороны отменили.

Статус рейса можно отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию предоставляют в кол-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550-550.