Потеплеет без разгона: прогноз погоды в Калининграде и области на 18 июня

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В четверг, 18 июня, в регионе станет немного теплее, но до жары дело не дойдёт: день пройдёт при слабом ветре и переменной облачности. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром воздух прогреется до +15…+17, у побережья — до +14…+16. После 9:00–10:00 слабые и умеренные дожди возможны на западе региона и у моря — в Калининграде, Зеленоградском, Гурьевском, Багратионовском и Полесском районах.

Днём в Калининграде и области ожидается +15…+18, местами до +19, у побережья — +15…+17. Небо будет облачным или с прояснениями, отдельные слабые и умеренные дожди всё ещё не исключены.

К вечеру похолодает до +14…+16, к полуночи — до +12…+14. Осадков уже не прогнозируют, облачность станет переменной или небольшой.

Утром и днём ветер будет преимущественно юго-западным, вечером сменится на северо-западный. В течение суток он останется слабым или умеренным — 2–9 м/с, днём порывы могут достигать 10–11 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.