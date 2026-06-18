На бастионе «Литва» продолжаются реставрационные работы

Музей Мирового океана продолжает работы по восстановлению бастиона «Литва», переданного ему в ведение в 2022 году. В июле прошлого года был заключён контракт с подрядной организацией «Проектреставрация». На 80% выполнены кровельные работы, восстановлены гидроизоляция и дымоходы. С земляного вала, высота которого от 1,8 до 3,5 м, снято и возвращено на прежнее место более 1700 м3 грунта. На 75% отреставрированы стены, освобождены от кирпичной кладки оконные проёмы, продолжается работа над восстановлением откосов.

В ходе реконструкции подрядчики столкнулись с тем, что предусмотреть было сложно даже на этапе проектных работ. Например, на участке порохового склада стены практически на полуметровую глубину были разрушены. Для скрытия (декорирования) в советский период бытования бастиона возвели тонкую кирпичную стену, за которой пряталась уже разрушенная старая кладка. Специалисты были вынуждены разобрать относительно новую стену и заняться воссозданием «родной» кирпичной кладки, используя принцип перевязки: кирпичи укладывали не просто друг на друга, а со смещением — так, чтобы вертикальные швы не совпадали, что гарантирует защемление каждого отдельного кирпича и долговечность постройки в целом.

Концепция, разработанная по заказу музея ещё на старте проекта в 2022 году, предполагает, что будущая экспозиция будет посвящена истории кораблестроения, развитию российского флота и Петровским заветам. В её рамках музей представит предметы из фондов, которые никогда ранее не выставлялись. Как именно данная концепция будет реализована в исторических стенах бастиона — станет известно на следующем этапе проектирования.

Планируется, что во внутреннем пространстве бастиона разместится не только экспозиция, но и мастерская по ремонту лодок. Здесь будет находиться и сервисная инфраструктура для того, чтобы посетители могли себя чувствовать комфортно и с интересом проводить время. Отметим, что в ведении музея также находится яхтенная гавань, акватория и земельный участок, на котором расположен бастион.

«Бастион "Литва" в будущем — это целый комплекс, который свяжет все объекты музея. Когда мы думали о получении объекта и его использовании, для нас одним из приоритетов и решающих факторов стала близость к реке. Во-первых, по ней ходят на прогулочных лодках жители и гости города — в рамках водных экскурсионных маршрутов, ежегодно идут походом воспитанники музейного клуба "Юный моряк". Во-вторых, Преголя связывает объекты музея воедино: набережную исторического флота, бастион и старый маяк на Куршском заливе», — отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

На данный момент, по словам специалистов, первоочередная задача — защитить здание от влаги, разрушающей историческую кладку. Именно поэтому на текущем этапе так важно закрыть периметр, организовать отвод дождевой воды и правильно подготовить объект к зимнему периоду. Вскоре строители приступят к установке окон, которые уже в производстве. Параллельно с реставрационными работами музей готовится к проектированию по приспособлению здания, а инженерный блок занимается вопросами сетей — газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и прочего. Предполагается, что реставрационные работы на бастионе завершатся в августе текущего года.