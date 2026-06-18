Учёба, кружки и аттестация по понятному маршруту: как устроен «Дом для Друзей»

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Ссылка Выбор школы — это выбор ритма жизни семьи. Будет ли ребёнок идти на занятия с интересом? Останутся ли у него силы после учебного дня? Придётся ли родителям вечером снова садиться за уроки и возить ребёнка по кружкам? «Дом для Друзей» в Калининграде помогает соединить учёбу, дополнительное образование и подготовку к аттестации в одной системе. Сейчас открыт набор в первый класс и добор в классы начальной, средней и старшей школы. «Дом для Друзей» работает в формате сопровождения семейного образования. Ребёнок занимается в малой группе, осваивает школьную программу с педагогами, общается со сверстниками, посещает кружки, двигается и готовится к аттестации.

Проект развивается внутри образовательной экосистемы Центра развития перспективных направлений культуры — ЦРК. За ним стоят многолетний опыт работы с детьми, сильная команда, языковые программы, лагеря, творческие и спортивные проекты. Ребёнок попадает не просто в класс, а в устойчивую среду с педагогической базой. Семейное образование даёт больше свободы, но часто пугает родителей: нужно выстраивать программу, искать педагогов и разбираться с аттестацией. В «Доме для Друзей» есть расписание, педагоги, группа и организованный учебный день. Специалисты помогают оформить прикрепление к общеобразовательной школе, берут на себя документы и выстраивают подготовку к аттестации. Одна из главных идей проекта — развивать целостную личность, сохраняя семью важной частью образовательного процесса. Родителей приглашают участвовать в проектах. При этом занятия, домашние задания, контроль программы и подготовка к аттестации организованы внутри «Дома для Друзей». Дома остаётся время для общения, отдыха и семейной жизни без ежедневной борьбы над уроками.

В малой группе педагог видит темп, интересы, сильные стороны и сложности каждого ребёнка. Задача команды — помочь ему расти в знаниях, самостоятельности и уверенности. Связь с ЦРК даёт доступ к большой базе дополнительного образования. В течение дня ребёнок может заниматься языками, музыкой, керамикой, театром, шахматами и спортом. Дополнительные программы реализуются по лицензии и включены в стоимость обучения.

Особое место занимает китайский язык: подготовка к HSK, языковые программы и международный образовательный маршрут. Также запускается подготовка к олимпиадам по математике, русскому языку, литературе и программированию.