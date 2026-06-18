Учёба, кружки и аттестация по понятному маршруту: как устроен «Дом для Друзей»

Выбор школы — это выбор ритма жизни семьи. Будет ли ребёнок идти на занятия с интересом? Останутся ли у него силы после учебного дня? Придётся ли родителям вечером снова садиться за уроки и возить ребёнка по кружкам?
«Дом для Друзей» в Калининграде помогает соединить учёбу, дополнительное образование и подготовку к аттестации в одной системе. Сейчас открыт набор в первый класс и добор в классы начальной, средней и старшей школы.
«Дом для Друзей» работает в формате сопровождения семейного образования. Ребёнок занимается в малой группе, осваивает школьную программу с педагогами, общается со сверстниками, посещает кружки, двигается и готовится к аттестации.
Проект развивается внутри образовательной экосистемы Центра развития перспективных направлений культуры — ЦРК. За ним стоят многолетний опыт работы с детьми, сильная команда, языковые программы, лагеря, творческие и спортивные проекты. Ребёнок попадает не просто в класс, а в устойчивую среду с педагогической базой.
Семейное образование даёт больше свободы, но часто пугает родителей: нужно выстраивать программу, искать педагогов и разбираться с аттестацией. В «Доме для Друзей» есть расписание, педагоги, группа и организованный учебный день. Специалисты помогают оформить прикрепление к общеобразовательной школе, берут на себя документы и выстраивают подготовку к аттестации.
Одна из главных идей проекта — развивать целостную личность, сохраняя семью важной частью образовательного процесса. Родителей приглашают участвовать в проектах. При этом занятия, домашние задания, контроль программы и подготовка к аттестации организованы внутри «Дома для Друзей». Дома остаётся время для общения, отдыха и семейной жизни без ежедневной борьбы над уроками.
В малой группе педагог видит темп, интересы, сильные стороны и сложности каждого ребёнка. Задача команды — помочь ему расти в знаниях, самостоятельности и уверенности.
Связь с ЦРК даёт доступ к большой базе дополнительного образования. В течение дня ребёнок может заниматься языками, музыкой, керамикой, театром, шахматами и спортом. Дополнительные программы реализуются по лицензии и включены в стоимость обучения.
Особое место занимает китайский язык: подготовка к HSK, языковые программы и международный образовательный маршрут. Также запускается подготовка к олимпиадам по математике, русскому языку, литературе и программированию.
Важная часть дня — движение и развитие эмоционального и социального интеллекта. Дети учатся договариваться, работать в команде, понимать свои эмоции, отвечать за решения и не бояться ошибок.
«Дом для Друзей» подойдёт семьям, которым нужна гибкость семейного образования без хаоса. Здесь у ребёнка есть понятный маршрут, педагоги, группа, кружки и подготовка к аттестации, а у родителей — больше спокойствия и меньше логистики.
Родители могут записаться на знакомство, увидеть, как устроен день ребёнка, и задать вопросы о семейном образовании и аттестации.
Сайт: mircrc.ru/d39
«ВКонтакте»: vk.com/domcrc39
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, www.mbkaliningrad.ru.