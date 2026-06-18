«Малый бизнес — большие возможности»: банк «Санкт-Петербург» запустил традиционную премию для МСБ и проанализировал структуру бизнеса Северо-Запада

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26 мая стартовала премия БСПБ для МСБ — «Малый бизнес — большие возможности» (18+). В 2026 году проект совершает географический прорыв: теперь за звание лучших поборются не только предприниматели Петербурга и Ленобласти, но и представители Янтарного края — Калининградской области. Премия в этом году проходит в обновлённом формате — вместе с ребрендингом блока «БСПБ.Бизнес».

Важнейшей в рамках премии стала номинация «Лидер региональных перемен» — для тех компаний, что трансформируют облик Петербурга, Ленинградской области и Калининграда.

БСПБ проанализировал, как изменился в 2026 году малый бизнес Северо-Запада. Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей вступает во второе полугодие 2026 года в фазе структурной трансформации. Количество субъектов МСБ демонстрирует разнонаправленную динамику в зависимости от региона и формы собственности. Так, в Северной столице за январь — май 2026 года количество новых юридических лиц сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По состоянию на 1 июня 2026 года в Петербурге действует 200,2 тыс. юридических лиц. Однако общее число МСБ (вместе с ИП) оценивается примерно в 400 тыс. субъектов. Количество ИП выросло до 244,8 тыс., что на 20% превышает число юрлиц. В отличие от мегаполиса, Ленинградская область демонстрирует позитивную динамику. На 10 июня 2026 года зарегистрировано 93,7 тыс. субъектов МСБ. С начала года их число выросло на 10,26%. В Калининградской области на начало 2026 года также отмечен резкий рост числа ИП на 10% (до 39,2 тыс.). Общее количество микропредприятий выросло до 22,9 тыс.

Структура бизнеса меняется под влиянием импортозамещения и потребительского спроса. Санкт-Петербург остаётся технологическим хабом. Ключевые драйверы — обрабатывающая промышленность (машиностроение, станкостроение), ИТ и разработка ПО, а также производство электронных и оптических изделий. Также высокий потенциал демонстрируют малые технологические компании, внедряющие решения на базе ИИ. А вот строительная отрасль и бытовые услуги находятся в зоне риска. Ленинградская область делает ставку на реальный сектор. Приоритеты МСБ — АПК (молочная продукция, корма), химическая промышленность и производство стройматериалов. Для региона характерна высокая концентрация МСБ в поясе ближайших к Петербургу районов: Всеволожский, Гатчинский и Кировский районы — лидеры по числу субъектов. Калининградская область опирается на туризм и логистику. Специфика региона диктует спрос на услуги общественного питания, гостиничный бизнес и логистические компании, замещающие импорт. Также сильны позиции рыбопереработки и сельского хозяйства.

На основе опросов предпринимателей БСПБ выделил тренды, определяющие деловой ландшафт Северо-Запада:

«Тихий бизнес»: при высокой ключевой ставке кредитоваться невыгодно. Поэтому предприниматели предпочитают класть деньги на депозиты (17% компаний), это гарантирует доход без рисков. Технологическая перезагрузка: из-за дефицита кадров МСБ внедряет ИИ. Это позволяет при том же количестве сотрудников увеличивать производительность. Особенно активно это в ИТ-секторе и обрабатывающей промышленности Петербурга. Эволюция господдержки (от денег к акселерации): простые субсидии перестали работать. В Санкт-Петербурге и Ленобласти растёт роль «городского акселератора», где поддержку получают не все подряд, а бизнес, соответствующий ESG-принципам.

Другие тренды, потребности, а также ландшафт МСБ обсудят 24 июня 2026 года на дискуссии в рамках бизнес-дня РБК, который пройдёт в Калининграде при поддержке банка «Санкт-Петербург»: «Малый бизнес офлайн и онлайн: эффективные ответы на новые вызовы. Налоги, каналы продвижения, ресурсы для развития». Цель дискуссии — обмен опытом предпринимателей о способах адаптации, которые работают, и актуальной информацией об инструментах финансовой поддержки и новых экономических возможностях, существующих в регионе. Зарегистрироваться в мероприятии можно по ссылке.

«Эта дискуссия и весь бизнес-день, куда мы приглашаем всех предпринимателей Северо-Запада, проходят в рамках нашей премии "Малый бизнес — большие возможности". Мы проводим её в третий раз и впервые в Калининграде. И обоснованно считаем её одной из мер поддержки малого бизнеса со стороны банка "Санкт-Петербург". Каждый год в этом проекте банка участвуют десятки компаний из самых разных сфер деятельности — и каждая оказывается в выигрыше, получая новый опыт, идеи, деловые контакты и, что важно, заряд вдохновения, позитива и уверенности. Наша премия неразрывно связана с философией банка и выделяет тех, кто развивает и улучшает город и область. Мы хотим, чтобы представители бизнеса чувствовали: мы заботимся о них и создаём "банк вашей уверенности", где ценятся прозрачность и экспертиза», — комментирует идеолог и автор премии директор Дирекции массового корпоративного бизнеса и развития продаж банка «Санкт-Петербург» Маргарита Анисимова.

Напомним, премия банка «Санкт-Петербург» «Малый бизнес — большие возможности» проходит при поддержке администраций Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, при партнёрстве бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад».

БСПБ приглашает поучаствовать в премии:

действующих предпринимателей, которые относятся к сегменту микро- или малого бизнеса; клиентов банка «Санкт-Петербург» или тех, кто успел открыть расчётный счёт в БСПБ до 01.11.2026; предпринимателей, чей бизнес связан с жизнью горожан или гостей Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда и Калининградской области.

В 2026 году регистрация продлится до 1 ноября. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Премия в 2026 году вручается в 12 номинациях:

Блок «Региональное развитие и среда»

Номинация «Лидер региональных перемен»: для тех, кто трансформирует облик Петербурга и Калининграда. Номинация «Городская среда: социальный вклад»: бизнес с эмпатией и фокусом на репутацию. Номинация «Развитие туристического потенциала»: для тех, кто развивает гостиничную индустрию, авторские маршруты и событийный туризм.

Блок «Производство, сервис и технологии»

Номинация «Двигатель производственной индустрии»: инновации, автоматизация и новые материалы. Номинация «Цифровой интеллект»: проекты в сфере ИИ, CRM-систем и ИТ-решений. Номинация «Экосистема сервиса и клиентского опыта»: высокий стандарт качества в сфере услуг.

Блок «Традиции и идентичность»

Номинация «Бизнес-династия: преемственность и традиции»: поддержка компаний, передающих ценности и капитал из поколения в поколение. Номинации «Культурный бизнес-код региона» и «Бизнес-код культурной столицы»: музеи, театры и креативные индустрии. Номинация «Локальный бренд-ориентир»: поддержка предпринимателей с небольшим собственным брендом, ремесленников, участвующих в ярмарках для продвижения своей продукции и пр., а также самозанятых, готовых открыть ИП.

Блок «Рост и лидерство»

Номинация «Женское лидерство в бизнесе»: для руководителей-женщин, продвигающих значимые инициативы. Номинация «Гастрономическая инновация и концепт»: уникальные концепты ресторанной индустрии, zero-waste-технологии, а также особенные решения внутри заведений. Номинация «Динамично развивающийся торговый бизнес»: логистика и современные форматы торговли.

Победителей выберет жюри премии — это эксперты с огромным опытом в экономике и бизнесе: представители правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, различных отраслей экономики, финансовые аналитики и банковские специалисты. Среди критериев выбора победителей: социальная значимость бизнеса, вклад в улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей городов и областей, инновационный и творческий подход, предпринимательский дух.

Главный приз Премии-2026 — полная отмена комиссий для победителей и продвижение бизнеса. Банк «Санкт-Петербург» предлагает бессрочное бесплатное обслуживание, чтобы предприниматели могли инвестировать ресурсы в развитие, а не в банковские чеки.

Что входит в пакет победителя?

0 ₽ за РКО и платежи юрлицам и ИП бессрочно; 0 ₽ за обслуживание премиальных бизнес-карт и/или стикеров Mir Supreme Business бессрочно; бесплатная премиальная программа для владельца бизнеса бессрочно.

Также победители получат бизнес-разбор от экспертов бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад», медийную поддержку своего бизнеса — эксклюзивный медиапакет на радио «РБК.Петербург» или на сайте «РБК.Калининград», чтобы рассказать о своём опыте, выступить в качестве эксперта отрасли и сформировать доверие к бренду на региональном уровне.

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 апреля 2026 года занимает 13-е место по объёму активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). На 1 апреля 2026 года в банке обслуживается более 2,4 млн частных лиц и 62 тыс. компаний в 70 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB. Подробнее — www.bspb.ru.

Самую оперативную информацию о продуктах банка, скидках и акциях, обзор лучших финансовых решений, а также рекомендации о наиболее эффективных способах управления своими сбережениями можно узнать в специальном канале банка «Санкт-Петербург» в МАХ — max.ru/bspb. Подписывайтесь и будьте в курсе последних финансовых новостей.